Kilis Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te Dolandırıcılık Operasyonu

Kilis merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu, 5 farklı ilde etkisini gösterdi. Yapılan çalışma neticesinde, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, Kilis, Batman, Mersin, Çanakkale ve Kahramanmaraş’ta sürdürülerek, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu operasyon, bölgedeki dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.