Kilis'te 'Çiftçiye Hayat Olsun' ile 10 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Kilis'te 10 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Kilis’in merkez ilçesine bağlı Acar köyünde, 'Çiftçiye Hayat Olsun' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kalyon Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

Kampanya ve Bağışlar

Prof. Dr. Ali Deniz, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla 1 milyon fidan bağışı yaptıklarını belirterek, 'Bu önemli protokolle başlattığımız kampanya kapsamında 1 milyon fidanın 300 binini ağırlıklı olarak deprem bölgesinde toprakla buluşturduk' dedi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise kampanyanın bir yıllık süreçte önemli bir aşamaya ulaştığını vurgulayarak, '100. Yıl 1 Milyon Fidan kampanyası kapsamında deprem bölgesi ve yanan alanlarda 300 bine yakın fidan, Kuzey Kıbrıs’ta ise 50 bin zeytin fidanı diktik. Bu tablo bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır' ifadelerini kullandı.

Kalyon Vakfı adına konuşan Reyhan Kalyoncu, bugüne kadar 11 milyon fidan diktiklerini belirterek, 'Kalyon Hatıra Ormanları ile Türkiye’nin en çok fidan diken markalarından biri olduk. 20 milyon fidan hedefimiz doğrultusunda bugün de ÇEKUD’un ‘‘Çiftçiye Hayat Olsun’’ projesine destek veriyoruz. Kilis’in toprağına 5 bin zeytin ve 5 bin fıstık olmak üzere toplam 10 bin fidan emanet ediyoruz' diye konuştu.

Projenin Bölgeye Katkısı ve Katılımcılar

Kilis Valisi Tahir Şahin, projenin hem çevreye hem de bölge çiftçisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, '2021 yılında ÇEKUD tarafından başlatılan proje kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak ve geleceğe daha temiz, yeşil bir dünya bırakmak amacıyla bugün burada 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum' dedi.

Programa Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Prof. Dr. Ali Deniz, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, protokol üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

