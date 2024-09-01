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Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:07
Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası

Kilis'te bugün meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı ve sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İ.H.P. yönetimindeki 33 HS 893 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde, B.U. idaresindeki 31 ALP 790 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.U. ve onunla birlikte bulunan O.D., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ciddiyeti ise henüz belirlenemedi.

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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