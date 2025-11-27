Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı

Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu
Kaza ve Kurtarma Çalışmaları
Hatay’da şarampole devrilerek tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi’nde yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araç içerisinde sıkışan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
