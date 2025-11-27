Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı

Hatay Kırıkhan Kızılkaya Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrilip tarlaya uçtu; sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı, hastanede tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:15
Kaza ve Kurtarma Çalışmaları

Hatay’da şarampole devrilerek tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi’nde yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araç içerisinde sıkışan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

