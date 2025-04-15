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Kırıkkale'de 596 Bin Makaron ve 30 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan operasyonda 596 bin 320 makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:09
Kırıkkale'de 596 Bin Makaron ve 30 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Kırıkkale'de bir evde gerçekleştirilen denetimde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Operasyon Detayları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde F.B.Ü'ye ait ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 920'si dolu olmak üzere toplam 596 bin 320 makaron bulundu.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürmektedir. Bu büyük kaçakçılık operasyonunun, Kırıkkale'de illegal tütün ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele...

Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

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