DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,64 -0,05%
ALTIN
4.029,23 0,16%
BITCOIN
4.099.511,42 -0,24%

Kırıkkale'de Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye bir kişi kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 17:49
Kırıkkale'de Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Yangın Paniği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın, sakinlerde paniğe neden oldu. Yangın, apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede yalıtım malzemelerine sıçrayarak büyüdü.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, daire sakinlerini tahliye ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda apartmanda ciddi hasar meydana geldi.

Olayın Ardından Gelen Tepkiler

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kırıkkale halkı, benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti
2
Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü
3
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
ATSO Başkanı Bahar'ın Ölümü Davasında Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak
5
Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı
6
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu
7
Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler