Kırıkkale'de Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Yangın Paniği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın, sakinlerde paniğe neden oldu. Yangın, apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede yalıtım malzemelerine sıçrayarak büyüdü.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, daire sakinlerini tahliye ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda apartmanda ciddi hasar meydana geldi.

Olayın Ardından Gelen Tepkiler

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kırıkkale halkı, benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.