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Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Kapılarını Açtı

Kırıkkale'de hükümlülerin ürettiği ürünlerin sergilendiği İşyurtları Fuarı, Adalet Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:52
Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Kapılarını Açtı

Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

Kırıkkale'de, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacının, suçlunun ve toplumun korunması üzerine odaklandığını belirtti.

Islah Edilme Süreci

Ramazan Can, toplumun sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için suçlunun ıslah olmasının önemi üzerinde durarak, "Devletin sunduğu tüm imkanlar, toplumun güvenliği ve huzuru içindir. Bunu içselleştirmeliyiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca stantlarda sergilenen ürünlerin doğal ortamlarda üretildiğine ve herhangi bir katkı maddesi içermediğine dikkat çekerek, vatandaşların gönül rahatlığıyla bu ürünleri satın alabileceğini vurguladı.

İşyurtları'nın Önemi

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, fuarın sadece bir sergi değil, aynı zamanda üretim, emek ve umudun buluşma noktası olduğunu ifade etti. İşyurtlarının amacı hakkında bilgi veren Gezginci, 100 binlerce hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim vererek tahliye sonrasında topluma kazandırılmalarına katkı sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Kırıkkale'deki fuarın, hükümlülerin emeğini görünür kılmak açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Fuarın İçeriği ve Katılımcılar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, fuar süresince Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında üretilen el sanatları, mobilya, tekstil, gıda ve seramik gibi ürünlerin ziyaretçilerle buluşturulduğunu aktardı. Fuar açılışında Vali Mehmet Makas ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da konuşma yaparak etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Söz konusu fuar, Türkiye genelinden 62 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından üretilen gıda, tekstil, gümüş işleme ve ahşap ürünlerin sergilendiği organizasyon, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle açıldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen tören, stantların gezilmesiyle sona erdi.

Fuara ilgi büyük olurken, etkinliğin 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

Kırıkkale'de hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El...

Kırıkkale'de hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Açılışa Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (ortada), Vali Mehmet Makas (sağ 2), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci (sol 2), AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan (sağda), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin (solda) ve davetliler katıldı.

Kırıkkale'de hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El...

Kırıkkale'de hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Açılışa Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (ortada), Vali Mehmet Makas (sağ 2), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci (sol 2), AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan (sağda), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin (solda) ve davetliler katıldı.

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