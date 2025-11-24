Kırkağaç’ta anestezi sağlık memuru hastane tuvaletinde ölü bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde geçici görevle çalışan anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan (40), hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olayın detayları

Mehmet Özcan'ın, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu ve Kırkağaç’a geçici görevle geldiği, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Vefatı, çalışma arkadaşlarını derinden etkiledi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

MEHMET ÖZCAN