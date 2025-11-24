Kırkağaç’ta Anestezi Sağlık Memuru Hastane Tuvaletinde Ölü Bulundu

Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde görevli anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan (40), hastane tuvaletinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 00:15
Kırkağaç’ta Anestezi Sağlık Memuru Hastane Tuvaletinde Ölü Bulundu

Kırkağaç’ta anestezi sağlık memuru hastane tuvaletinde ölü bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde geçici görevle çalışan anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan (40), hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olayın detayları

Mehmet Özcan'ın, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu ve Kırkağaç’a geçici görevle geldiği, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Vefatı, çalışma arkadaşlarını derinden etkiledi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

MEHMET ÖZCAN

MEHMET ÖZCAN

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Mersin'de KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları Konferansı
4
Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale
5
Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü
6
Samsun'da Sosyal Medyada Paylaşılan Trafik İhlali: 4 Bin 143 Lira Ceza
7
Kastamonu Bozkurt'ta Anne Huriye ve Oğlu Osman Yaşar'ın Cansız Bedenleri — Vali Dallı'dan Açıklama

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik