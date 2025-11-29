Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu

Trabzon-Bayburt sınırındaki Kırklar Mescidi, 24 Kasım’daki yangında kül oldu; yetkililer mescidi kısa sürede yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:12
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu

Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu

Trabzon-Bayburt sınırında 3 bin 100 rakımda bulunan ve 24 Kasım akşamı çıkan yangında büyük bölümü ahşap olan tarihi Kırklar Dağı Mescidi alevlere teslim olarak tamamen kül oldu.

Yangında can kaybı yaşanmaması bölge için en büyük teselli olarak değerlendirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çıkan yangın sonucu tamamen kül olan 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Genç’e, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok eşlik etti.

Başkan Genç'in Açıklaması

"Kırklar Mescidi’miz, Uzungöl’e bağlı, 3 bin 140 metre kodunda, cami ruhsatı olan en yüksek dini mekânlardan biri. Bizim için büyük bir manevi değere sahip. Burada geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, Çaykara Kaymakamlığımızın ve belediyemizin desteğiyle hep birlikte buraya vaziyet etmek üzere geldik. İnşallah çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız. Ay yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız" dedi.

TRABZON-BAYBURT SINIRINDA 3 BİN 100 RAKIMDA BULUNAN VE 4 GÜN ÖNCE ÇIKAN YANGINDA KÜL OLAN KIRKLAR...

TRABZON-BAYBURT SINIRINDA 3 BİN 100 RAKIMDA BULUNAN VE 4 GÜN ÖNCE ÇIKAN YANGINDA KÜL OLAN KIRKLAR DAĞI MESCİDİ'NİN YERİNE YENİSİ YAPILACAK.

TRABZON-BAYBURT SINIRINDA 3 BİN 100 RAKIMDA BULUNAN VE 4 GÜN ÖNCE ÇIKAN YANGINDA KÜL OLAN KIRKLAR...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'ya Geldi — Halka Açık Ayin İçin

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?