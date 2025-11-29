Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu

Trabzon-Bayburt sınırında 3 bin 100 rakımda bulunan ve 24 Kasım akşamı çıkan yangında büyük bölümü ahşap olan tarihi Kırklar Dağı Mescidi alevlere teslim olarak tamamen kül oldu.

Yangında can kaybı yaşanmaması bölge için en büyük teselli olarak değerlendirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çıkan yangın sonucu tamamen kül olan 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Genç’e, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok eşlik etti.

Başkan Genç'in Açıklaması

"Kırklar Mescidi’miz, Uzungöl’e bağlı, 3 bin 140 metre kodunda, cami ruhsatı olan en yüksek dini mekânlardan biri. Bizim için büyük bir manevi değere sahip. Burada geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, Çaykara Kaymakamlığımızın ve belediyemizin desteğiyle hep birlikte buraya vaziyet etmek üzere geldik. İnşallah çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız. Ay yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız" dedi.

