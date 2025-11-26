Kırklareli'de B-Reçete Uygulaması: Belgesi Olmayan Reçete Yazamayacak

Kırklareli'de B-Reçete (Bitki Reçetesi) Tanıtıldı

Kırklareli’nde bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan B-reçete sistemi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Uygulamanın hedefi, kimyasal madde (pestisit) içeren tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanılmasını engelleyerek doğaya verilen zararı en aza indirmek.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantı, Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda yapıldı. Katılımcılar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kurum müdürleri, zirai ilaç bayileri ve davetliler yer aldı.

Uygulama takvimi ve amaç

B-Reçete uygulaması pilot olarak Ankara, Samsun, Mersin ve Kırklareli’nde bu yıl başlarken, 2026 yılında tüm vilayetlerde uygulanacak. Sistemle amaçlanan, pestisitlerin izlenebilirliğini sağlamak, yanlış uygulamaları sınırlamak ve çevresel zararları azaltmaktır.

Dr. Ersin Dilber'in açıklamaları

Dr. Ersin Dilber, sistem tanıtımı ve uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgi verdi. Dilber, tarımsal çeşitliliğe dikkat çekerek şunları söyledi:

"Zararlı organizmalarla mücadele ederken, onların düşmanlarını kaybettiğimizde onlar artık bizim düşmanımız olmaya başlıyor. Zararlılarla mücadele ederken faydalıları kaybetmeyelim. Dolayısıyla tabiatta var olan dengeyi bozduğumuzda yeni bir çevre felaketiyle, yeni zararlı organizmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz"

Ayrıca, Türkiye’de bitkisel üretime zararlı organizma sayısının arttığına değinen Dilber, "Birçok ülkede hiç olmayan zararlı organizmaların tamamı bizde var. Dolayısıyla hem bitki üretmek hem sağlıklı üretmek hem de bu zararlı organizmaları öldürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Reçete yazma yetkisi ve denetim

Dr. Dilber, yeni uygulamayla belirli tarım ilaçlarında reçete yazma yetkisinin sadece bitki koruma mezunu olan kişilerde olacağını vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Bitki koruma mezunu arkadaşlarımız bizlere başvuru yapıp belgelemek kaydıyla reçete yazma yetkisine her daim sahip olacak. Sadece reçeteyle satmak değil, sırtına ilaçlama makinesini alan, traktörün peşine ilaçlama makinesi takan herkes her yeri ilaçlayabiliyor ama bu sistemde buna izin vermeyeceğiz. Bundan sonra arazide birisi bir ilaç atıyorsa bunun hangi izinle, hangi belgeyle, nereden alındığının denetimi yapılacak. Ülkemizde 500 bine yakın uygulayıcı belgesi olan insanlarımız var. Bu sayıları arttırabiliriz."

Toplantıda ayrıca sistem kullanımı, yetki tanımlamaları, il/ilçe müdürlüklerinin alması gereken tedbirler, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile bayilere düşen görevler ele alındı.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.

