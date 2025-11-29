Kırklareli'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor
İl Özel İdaresi kırsal ulaşımı güçlendiriyor
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla köy yollarını sıcak asfalt ile yeniliyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Yollarımız daha güvenli, sürücülerimiz daha dikkatli" yol yapım çalışmalarına devam ettikleri vurgulandı.
Çalışmalar kapsamında Kızılcıkdere-Deveçatağı köy yolunda sıcak asfalta kavuşturma işlemi tamamlandı ve yol çizgi çalışması gerçekleştirildi.
Açıklamada ayrıca, "Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlimize hayırlı olsun" denildi.
