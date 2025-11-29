Kırklareli'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Kırklareli İl Özel İdaresi, kırsalda ulaşımı kolaylaştırmak için Kızılcıkdere-Deveçatağı yolu da dahil olmak üzere köy yollarını sıcak asfaltla yeniliyor.