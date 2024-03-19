Kırklareli'de markette taciz olayı: Şüpheli yakalandı! Son durumu valilik açıkladı

Kırklareli'de Markette Taciz Skandalı: Şüpheli Akli Dengesi Bozuk Çıktı



Kırklareli'de bulunan bir zincir markette, alışveriş yapan bir kadına yönelik yaşanan taciz olayı büyük tepkilere neden oldu. Kadının market içinde elle tacize uğraması güvenlik kameralarına yansırken, olay sonrası şüpheli yakalandı ve akli dengesinin bozuk olduğu belirlendi.

Taciz Anları Kamerada





Market içinde yaşanan taciz olayı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kadının alışveriş yaparken elle tacize uğraması ve ardından şiddetli tepki göstermesi, diğer müşteriler ve market çalışanları tarafından engellenmeye çalışıldı. Tacizci, kadının tepkisi üzerine marketten ayrıldı ancak güvenlik kameraları olayın tamamını kaydetti.

Gözaltına Alındı: Akli Dengesi Bozuk Çıktı

Kadının şikayeti üzerine polis, güvenlik kameralarını inceleyerek tacizciyi tespit etti ve gözaltına aldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici ise konuyla ilgili yapılan açıklamada, şüphelinin akli dengesinin bozuk olduğunu ve daha önce de benzer davranışlar sergilediğini belirtti. Tacizci, akli dengesi bozuk olduğu için gerekli sağlık kontrolü ve tedavisi için sevk edildi.

Valilik Açıklaması: Taciz Zanlısının Durumu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olayın ardından yaptığı açıklamada, taciz zanlısının akli dengesinin bozuk olduğunu belirtti. Ekici, yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin hızla müdahale ettiğini ve taciz zanlısını gözaltına aldığını ifade etti. Ayrıca, zanlının akli dengesi bozuk olduğunu ve daha önce de markette benzer davranışlar sergilediğini aktardı. Tacizci şahsın, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu aldığı ve gerekli sağlık kontrolü ve tedavisi için sevk edildiği açıklandı.



Daha Önceki Davranışları da Kaydedilmiş

Öte yandan, tacizci şahsın daha önce de markette yarı çıplak halde dolaştığı ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Bu durum, şahsın psikolojik sorunlarına dair daha önceki işaretler olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği ve gerekli önlemlerin alınacağı açıklandı.



