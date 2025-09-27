Kırklareli Lüleburgaz'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Olayın ayrıntıları

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada Erol Barik (72) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, C.T. yönetimindeki 39 TN 390 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Barik'e çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Barik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Barik'in cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.