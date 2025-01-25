Kırklareli'nde Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil Kazası

Kırklareli'nin Doğu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.K. yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza ihbarının ardından bölgeye derhal sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü E.K. ile yanındaki yolcu, yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaza nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.