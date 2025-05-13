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Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı Başladı

Kırklareli'nde özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve kapsayıcı eğitim konularında uluslararası bir çalıştay düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:25
Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı Başladı

Kırklareli'nde Önemli Bir Eğitim Organizasyonu

Kırklareli ve Bulgaristan'dan eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi, mülteci ve Roman öğrencilerin durumu gibi önemli konuları masaya yatırdı.

Hilal Liliyar Özefsun'dan Önemli Açıklamalar

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, burada alınacak kararların büyük önem taşıdığını vurguladı. Özel eğitim kurumlarının faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Özefsun, bu tür çalıştayların geleneksel hale getirilmesini arzuladıklarını belirtti.

Katılımcıların Görüş Alışverişi

Türkiye'nin ilk kez böyle bir çalıştaya ev sahipliği yaptığını kaydeden Özefsun, Kırklareli ve Bulgaristan’dan katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Teknolojinin Rolü ve Uluslararası İşbirliği

Özefsun, dünyada teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bu tür etkinliklerin bilgi ve birikim kazandırma açısından önem taşıdığını belirtirken, "Bu çalıştayın okyanusta bir damla olmasını ve yürüdüğümüz yolda bir adım teşkil etmesini istiyoruz. Alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığına iletilecek ve umuyorum ki şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı bir çalışma olur" dedi.

Özel Eğitim Gereksinimi Üzerine Vurgu

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin Değer de çalıştayda, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, mülteci ve Roman öğrencilerin yanı sıra özel yetenekli bireyler ile kapsayıcı eğitimin dışında kalan öğrenci gruplarının dikkate alınacağını belirtti. Eğitim ile ilgili sorunların özel eğitim baglamında değerlendirildiğini ifade etti.

Bulgaristan'dan Katılımcı

Programda, Bulgaristan Burgaz Kapsayıcı Eğitimi Destekleyen Bölgesel Merkez Temsilcisi Tatyana Yankıeva da konuşma yaptı. Çalıştayın sonunda öğrencilerin sunduğu müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Katılımcılar

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile çok sayıda eğitimci katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli...

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi, mülteci ve Roman öğrencilerin durumu gibi konular ele alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli...

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi, mülteci ve Roman öğrencilerin durumu gibi konular ele alındı.

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