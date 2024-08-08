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Kırklareli'nde Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası Düzenlendi

Kırklareli'nde düzenlenen bocce şampiyonasında Huzurevi takımı galip geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:27
Kırklareli'nde Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası Düzenlendi

Kırklareli'nde Bocce Şampiyonası Rüzgarı

Kırklareli'de, Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası düzenlendi. Etkinlik, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şampiyona Açılışı ve Müsabaka

Şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kırklareli Huzurevi takımı, Malkara Huzurevi takımı ile karşı karşıya geldi.

Önceki mücadelelerinde gösterdikleri performansla dikkat çeken Kırklareli Huzurevi takımı, rakibini 12-3 gibi net bir skorla mağlup ederek galip geldi.

Şampiyonanın Anlamı

Maçın ardından Kırklareli Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam, tüm sporcuları tebrik etti. Sağlam, şampiyonaya katılan iki takım arasındaki dostluğun önemine dikkat çekerek, "Bu müsabakanın kazananı dostluk" dedi.

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı...

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı...

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı...

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı...

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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