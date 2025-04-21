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Kırklareli'nin Longoz Ormanları İlkbahar'da Göz Alıyor

Kırklareli'nin Longoz Ormanları, ilkbaharı rengarenk karşılıyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölge, huzur dolu bir kaçamak sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:36
Kırklareli'nin Longoz Ormanları İlkbahar'da Göz Alıyor

Kırklareli'nin Longoz Ormanları İlkbahar ile Canlanıyor

Kırklareli'deki kayın ve meşe ağaçlarından oluşan Longoz Ormanları, ilkbaharın gelişiyle adeta renklendi. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde olan bu ormanlar, içerisinde barındırdığı 5 göl ile doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Doğa ile İç İçe Bir Deneyim

İğneada Longoz Ormanları, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve çeşitli hayvan popülasyonuyla dikkat çekiyor. İlkbahar aylarında, ağaçların dalları yapraklanarak yeşil bir örtü oluştururken, çiçeklerin açmasıyla birlikte orman farklı renklere bürünmekte.

Huzur Veren Sesler

İlkbahar yağışlarının artmasıyla birlikte su seviyesinin yükseldiği derelerde, kuşların cıvıltısı ormanda dolaşanlara huzur veriyor. Bu muhteşem atmosfer, doğayla iç içe bir kaçamak yapmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük...

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbaharla renklendi. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda dalların yapraklanmasıyla yeşil ve çiçeklenmesiyle de farklı renklere büründü.

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük...

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbaharla renklendi. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda dalların yapraklanmasıyla yeşil ve çiçeklenmesiyle de farklı renklere büründü.

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