Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi'ndeki Tarihi Çeşme İçin Tek Kişilik Eylem

KIRŞEHİR (İHA) – Ahmet Fahri Ekim, Ahi Evran Külliyesi'nde bulunan ve uzun süredir suyu akmayan tarihi çeşmenin bakımsızlığına dikkat çekmek için pankart asarak tek kişilik eylem gerçekleştirdi.

Eylemin sebepleri ve talepler

Çocukluğunu Ahi Evran Külliyesi içinde geçirdiğini belirten Ekim, çeşmenin kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı. 'Bu tek kişilik bir eylemdir. Çeşme dökülmek üzere. Başvurularda bulundum. Bakım yapılmadığı için savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Sahiplenen olmayınca protesto yapmak zorunda kaldım' dedi.

Ekim, yetkili kurumların sorumluluk paylaşımına da dikkat çekti: 'Çeşme Kültür Müdürlüğü envanterinde, bakım ve onarım sorumluluğunun belediyeye ait olduğu söyleniyor. Sahibi belediye gözüküyor ama bakım ortada yok' diye konuştu.

Belediye yetkilisiyle tartışma

Ekim, belediyeye yaptığı başvuruda bir başkan yardımcısının kendisine 'Senin bu işte menfaatin ne?' şeklinde yanıt verdiğini iddia ederek bu sözlere tepki gösterdi. 'Benim tek menfaatim bu çeşmenin yeniden akması. Bu alanda büyüdüm. Bu çeşme kültürümüzün bir parçası. Bakım yapılmasını istiyorum' diye ekledi.

