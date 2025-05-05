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Kırşehir'de Anayasa Mahkemesi Deneyimleri Konferansı Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 'Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer' konferansı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 17:59
Kırşehir'de Anayasa Mahkemesi Deneyimleri Konferansı Düzenlendi

Kırşehir'de Anayasa Mahkemesi Deneyimleri Konferansı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, adaletin birey haklarının korunması ve toplumsal barışın tesis edilmesindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Vali Demiryürek, "Bireylerin kendilerini güvende hissettiği, haklarını özgürce arayabildiği, adil ve tarafsız bir yargı sistemine sahip toplumlar, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyecektir. Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılama süreçleri, demokratik bir devletin temel taşlarıdır," şeklinde konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise ahilik geleneği çerçevesinde usta-çırak ilişkisini değerlendirerek, meslek büyüklerinin tecrübelerini öğrencilere aktarmasının önemine vurgu yaptı.

Konuya ilişkin bir diğer konuşmada, Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş, kurumun faaliyetleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi vererek, Anayasa Mahkemesinin bir çok konuyu ele aldığını ve hak temelli bir yaklaşım benimsediğini belirtti. "63. kuruluş yıl dönümünü geçen hafta kutladık. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı uluslararası bir program gerçekleştirdik," diyen Menteş, tecrübe paylaşımının bu tür organizasyonlarda önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Konferans çerçevesinde, Doç. Dr. Emine Şener ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Menteş, gençlerin meslekleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarının önemine dikkat çekerek, "Bizim vatandaşa davranış şeklimiz, devletin görünen yüzünü belirleyecek. Dolayısıyla merhametli ve adil bir devlet görmek istiyorsak, öyle davranmalıyız," dedi.

Programın sonunda, KAEÜ Rektörü Karahocagil, Menteş'e günün anısına hediye takdim ederek, konferansı sonlandırdı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

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