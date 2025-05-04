Kırşehir'de Çocuklar Gazze İçin Yürüdü

Kırşehir'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde Ahi Evran Külliyesi önünde başladı ve Cacabey Meydanı'na kadar devam etti.

Etkinliğe katılan çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte çeşitli dövizler taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş sırasında, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Fatma Hifa Kaburga, basın açıklaması yaparak çocukların sevgi, barış ve güven içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

Kaburga, Gazze'de yaşanan acıları dile getirerek, "Okullar yıkılıyor, evler bombalanıyor, aileler yok oluyor. Gazze'deki çocuklar sadece çocuk olmak istiyor. Annesinin elini tutmak, kitaplarla büyümek istiyor. Biz burada huzurla yaşarken, Gazze'deki kardeşlerimiz hayatta kalmak için mücadele veriyor. Bugün onların sesi olmak, dünyaya haykırmak istiyoruz. Çocuklar ölmesin, Gazze'de çocuklar yaşasın. Çocuklar korkuyla değil, sevgiyle yaşamalı. Savaşsız, adil, sevgiyle dolu bir dünyayı hep birlikte kurabiliriz. Gazze'de şehit olan çocukları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan dualarla sona erdi.

Kırşehir'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kırşehir'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.