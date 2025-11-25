Kırşehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 61 bin 215 lira ceza

Kırşehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü E.A.'ya 7 ayrı ihlalden 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi; motosiklet trafikten men edildi, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:18
Kırşehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 61 bin 215 lira ceza

Kırşehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 61 bin 215 lira ceza

Trafikteki kural ihlalleri sonrası yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayan ve trafikte kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü takibe aldı.

Yapılan takip sonucu sürücü E.A. yakalandı. E.A.'ya sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, kırmızı ışık ihlali, trafik ekiplerinin uyarılarına uymamak, aşırı hız yapmak ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit ihlali başta olmak üzere 7 farklı maddeden toplam 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet trafikten men edildi ve sürücü E.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

