Kırşehir'de Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavına Düzenekle Girme Girişimi: E.K. Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı'na yasa dışı yöntemlerle girmeye çalıştığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sınava girmek için başvuran E.K. üzerinde yapılan aramada 1 adet dinleme cihazı, 1 adet kamera ve 1 adet bağlantı cihazı ele geçirildi. Şüphelinin, bu düzeneklerle sınav esnasında dışarıdan yardım almayı amaçladığı belirlendi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerle birlikte E.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sınav güvenliğini tehdit eden yasa dışı girişimlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

