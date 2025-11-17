Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı, 4'ü Tutuklandı

Kırşehir merkezli tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 7 şüpheli yakalandı, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:30
9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" iddialarına ilişkin olarak il merkezi odaklı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında belirlenen 9 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuruna ilişkin çok sayıda senet, alacak-verecek defteri ve benzeri materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden; M.D., K.I. ve Ş.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden A.H., H.G., B.D. ve M.D. adlı 4 kişi ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

