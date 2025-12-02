Kırşehir'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

JASAT'ın operasyonunda, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı ve tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:47
Kırşehir'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

Kırşehir'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

Operasyon ve gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında ’uyuşturucu imal etme’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ’Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar’ kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, firari S.Ç. tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan S.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Adli makamlarca sorgulanan şahıs, tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİNCE, "ARANAN...

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİNCE, "ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA, HAKKINDA UYUŞTURUCU İMAL ETME SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN S.Ç. İSİMLİ FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde