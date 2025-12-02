Kırşehir'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

Operasyon ve gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında ’uyuşturucu imal etme’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ’Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar’ kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, firari S.Ç. tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan S.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Adli makamlarca sorgulanan şahıs, tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİNCE, "ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA, HAKKINDA UYUŞTURUCU İMAL ETME SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN S.Ç. İSİMLİ FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.