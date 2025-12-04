Kırşehir'de Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Düştü, Trafikte Aksamalar

Kırşehir'de Yoğun Sis Sürücü ve Yayaları Zorladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Erken saatlerde yola çıkanlar için görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Trafikte Aksamalar ve Alınan Önlemler

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran sis nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalaremniyet ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Havanın ilerleyen saatlerinde sis etkisini yitirirken, şehir merkezi ve çevresinde daha aydınlık bir hava hakim oldu.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, sisli havalarda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve otomobil farlarının doğru şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

