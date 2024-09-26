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Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Kış lastiği uygulaması 2024 ne zaman başlıyor? kış lastiği takma süresi ne zaman başlayacak?

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:10
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sürücülerin en merak ettiği konuların başında kış lastiği uygulaması geliyor. Sürücülerin güvenliğini arttırmak amacıyla senelerdir süregelen k Kış lastiği uygulaması hangi araçları etkiliyor? Kış lastiği yazın kullanılır mı? İşte detaylar 

Özellikle ticari araç sürücüleri için hayati önem taşıyan ve belli bir sıcaklık derecesinin altına düşen şehirlerde geçerli olan kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Kış Lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı 2024 yılı için de belirlendi. İşte kış lastiği uygulamasının devreye alınacağı tarih...  

Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Tarihi 

Her kış belli başlı araçları ve şehirleri ilgilendiren kış lastiği uygulaması 2024 tarihi iel alakalı uyarılar yapılmaya başlamış bulunuyor. Kış lastiği zorunluluğu, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olduğu bilinirken, Bu dört aylık süre zarfında, özellikle ticari araçların kış lastiği kullanması yasal bir zorunluluk haline gelmiş bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında, bu uygulama trafik güvenliğini artırmak ve kış şartlarında yol kazalarını en aza indirmek adına sürekli denetime girerken, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bu kurallar, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca geçerli olacak. 

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

2024 Yılında Kış Lastiği Takma Tarihi 

Her sene yukarıdaki aylar aralığında devam eden kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 2024’te de Aralık ayında başlayacak.  

Kış Lastiği Hangi Araçlar İçin Zorunlu? 

Kış lastiği zorunluluğu için ön sırada olan grup şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan vatandaşı ilgilendiriyor. Kış lastiklerinin, sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü yerlerde kullanılması gerekliliği mevcut iken Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi ağır vasıtalar ve kamyonet, minibüs ve otomobiller de bu kapsamın içerisinde yer alıyor.  

Kış Lastiği Takmamanın Cezası Nedir? 

Kış lastiği taktırmayan sürücüler cezai yaptırımlara maruz kalıyor. 024 yılında kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 2.568 TL idari para cezası kesileceği belirtilirken, kış lastiği zorunluluğu süresince denetimlerin devam edeceği ifade edilmiş bulunuyor.  

Kış Lastiği Yazın Kullanılır mı? 

Kış lastiklerinin yazın kullanılması önerilmez. Yaz aylarında, kış lastikleri yakıt tüketimini artırdığı gibi, lastiklerin aşınma süresini de kısaltacağı belirtilmektedir.  

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