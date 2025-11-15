Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı — Ticari Araçlara 5.856 TL Ceza

Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Uygulama Süresi ve Denetimler

Uygulama, 15 Nisan 2026'ya kadar sürecek olan 5 aylık dönemde geçerli olacak. Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Kurala uymayan firmalara uygulanacak idari para cezası 5.856 TL olarak açıklandı. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.

Amaç ve Sürücülere Öneriler

Uygulamanın temel hedefi, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemek. Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağladığı vurgulanarak, özel araç sahiplerine de kullanım önerildi.

Sürücülere lastik satın alırken üretim tarihine dikkat etmeleri ve raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

Fiyatlar ve Hizmet Bedelleri

Kış lastiği fiyatları, düşük inçlerde 2.000 TL'den başlayıp marka ve kaliteye göre 5.000 TL'ye kadar çıkıyor. Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde ise 1.200-1.500 TL aralığında uygulanıyor. Lastik otellerinde saklama ücreti ise genellikle dört lastik için yapılan değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Yetkililer, uygulamanın kış şartlarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

