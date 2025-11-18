Kış Uyarısı: 'Kaputa Vurun' — Sürücülere Hayvan Koruma Çağrısı

Soğuk havalarda araç kaputlarına sığınan hayvanlar için yetkililer 'kaputa vurun' uyarısı yaptı; motor çalıştırmadan önce motor bölgesini kontrol edin.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:47
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış aylarında araç motorlarına ve kaput altına sığınan hayvanların zarar görmemesi için vatandaşlara "Kaputa vurun" çağrısı yapıldı.

Yetkililer, araç çalıştırılmadan önce motor bölgesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, kaputun hafifçe vurularak ya da ses çıkarılarak içerisindeki hayvanların uyarılmasının önemine dikkat çekti. Bu basit önlemin özellikle kediler başta olmak üzere küçük hayvanların hayatını kurtarabildiği ifade edildi.

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzman veteriner hekimler tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Havanın soğuk olduğu dönemlerde küçük boyutlu hayvanlar, özellikle kediler, araç motorlarının içine girebiliyor. Bu durum bazen çok talihsiz kazalara neden olabiliyor. Motoru çalıştırmadan önce kaputa vurmak, aracı çalıştırdıktan sonra hemen hareket etmeyip bir süre beklemek, hayvanların sesi duyarak uzaklaşmasını sağlar ve olası kazaları önler."

Uzmanlar ayrıca, sokak hayvanlarının soğuk havalarda zorlandığını hatırlatarak vatandaşların mama ve su bırakarak hayvanların yaşamını kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Emniyetten sürücülere çağrı

Emniyet ekipleri ise yaptıkları açıklamada, "Değerli sürücüler, havaların soğuduğu bugünlerde, araçların herhangi bir yerini ısınmak amacıyla kullanmak isteyen sokak hayvanlarımızın zarar görmemeleri için araçlarınızı çalıştırmadan önce lütfen gerekli kontrollerinizi yapınız" ifadelerine yer verdi.

‘KONTAĞI ÇEVİRMEDEN KAPUTA VURUN’ UYARISI

