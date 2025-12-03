Kış Uyarısı: Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Baş Ağrısı Bile İhmal Edilmemeli

Manisa Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Berna Kalender Alyanak, kış aylarında artan karbonmonoksit (CO) zehirlenmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Alyanak, zehirlenmelerin sıklığının kış aylarında ciddi şekilde arttığını vurguladı.

Risk Kaynakları

Alyanak, en önemli risk faktörünün iyi çalışmayan ısınma sistemleri olduğunu belirterek, "Karbonmonoksit zehirlenmelerindeki en büyük risk faktörü iyi çalışmayan ısınma sistemleridir." ifadelerini kullandı. Bacası çekmeyen odun kömür sobaları, bacasız çalışan gaz sobaları, şofbenler, kapalı ortamlarda yakılan mangallar ve yangınlar en sık karşılaşılan nedenler arasında sayıldı.

Belirtiler

Alyanak, karbonmonoksit maruziyetinde semptomların geniş bir yelpazede görülebildiğini belirtti: "Basit bir baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, halsizlik, bilinç kapalılığı, koma, hatta beyin ölümüne kadar geniş bir yelpaze ile karşımıza gelebilir."

Ek olarak, karbonmonoksitin beyin ve kalp gibi oksijene en çok ihtiyaç duyan organları etkilediğini söyleyen Alyanak, kardiyak etkiler nedeniyle göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi ve ani kalp ölümleri ile karşılaşılabileceğini; sık görülen diğer semptomların ise bulantı, kusma ve nefes darlığı olduğunu vurguladı.

Şüphe Durumunda Ne Yapılmalı?

Alyanak, karbonmonoksit şüphesi durumunda yapılması gereken ilk adımları şöyle özetledi: Ortamdaki kapı ve pencereleri açarak hava sirkülasyonu sağlamak, etkilenen kişileri mümkünse temiz havaya çıkarmak ve hemen 112 ekiplerini aramak gerektiğini belirtti. Alyanak, "İlk yapmamız gereken, ortamın kapı ve penceresini açarak hava sirkülasyonu sağlayarak karbonmonoksit gazını tahliye etmemiz gerekmekte. Eğer çıkarabiliyorsak, mutlaka etkilenen kişileri temiz havaya çıkarmalı ve hemen 112 ekiplerini aramalıyız." dedi.

Alınması Gereken Önlemler

Kış aylarında bu olayların sıklaştığını belirten Alyanak, önlem olarak baca ve ısınma sistemlerinin düzenli kontrol ve temizliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca odun ve kömür sobalarının gece yatarken söndürülmesi ve mümkünse lodoslu havalarda hiç yakılmaması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların uyanık ve tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Alyanak, belirtileri hafife almamayı ve şüphede profesyonel yardım çağırmayı tavsiye etti.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP UZMANI BERNA KALENDER ALYANAK, KIŞ AYLARINDA ARTAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARARAK, "BASİT BİR BAŞ DÖNMESİ, BAŞ AĞRISI, SERSEMLİK HİSSİ, HALSİZLİK, BİLİNÇ KAPALILIĞI, KOMA, HATTA BEYİN ÖLÜMÜNE KADAR GENİŞ BİR YELPAZE İLE KARŞIMIZA GELEBİLİR" DEDİ.