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Kıyamet Saati, Gece Yarısına 89 Saniye Kaldı

ABD'de Kıyamet Saati, insanlığın yok oluşuna 89 saniye kaldığını gösterdi. Tehditler artıyor!

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:17
Kıyamet Saati, Gece Yarısına 89 Saniye Kaldı

Kıyamet Saati'nin Tehlikeleri Gözler Önüne Serildi

ABD'deki sembolik Kıyamet Saati, insanlığın yok oluş senaryosuna ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor. Bilim insanlarının 1947 yılında oluşturduğu bu saat, bu yıl gece yarısına 89 saniye kalaya ayarlandı.

Ayarlanma Nedenleri

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu'nun başkanı Daniel Holz, Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı basın toplantısında, Kıyamet Saati'nin yeni ayarını duyurdu. Holz, iklim değişikliği, nükleer silahların yayılması, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, pandemi tehdidi ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanımı gibi bir dizi tehdidin bu ayarlamayı etkilediğini belirtti.

Yeni Endişeler ve Felaket Senaryoları

Holz, son iki yıl boyunca saatin 90 saniye kala durduğunu hatırlatarak, "Bu felaketin eşiğinde yapmak istemediğiniz tek şey bir adım ileri gitmektir" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar konusundaki işbirliklerine dair endişelerini de dile getirdi. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşında nükleer silah kullanma olasılığını "korkutucu" olarak tanımladı.

Kıyamet Saati'nin Tarihi Görevi

1945'te ABD'nin Japonya'ya karşı atom bombası kullanmasının hemen ardından, Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın nükleer teknoloji aracılığıyla kendisine açtığı tehlikeleri vurgulamak amacıyla tasarlandı.

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