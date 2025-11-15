Kızıldağ Geçidi'nde Kar Etkili Oldu — Ulaşımda Tedbirler

Erzincan–Sivas arasındaki 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde kar etkili oldu; trafik ve karayolları ekipleri önlem aldı, Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 08:44
Kızıldağ Geçidi'nde Kar Etkili Oldu — Ulaşımda Tedbirler

Kızıldağ Geçidi'nde kar etkili oldu

Erzincan'ı Sivas'a bağlayan 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Erzincan - Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri tedbir aldı, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun güney ve batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya’da, gece saatlerinden sonra Elazığ’da, sabah saatlerinden Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum’un güneyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

