KIZILELMA'ya 'Hayalet Göz': TOYGUN EOTS Dünyada İlk Kez Entegre Edildi

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, bir ilke daha imza attı. Yerli imkanlarla geliştirilen ve en gelişmiş 5. nesil platformlarda bulunan Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN (EOTS), dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına gömülü olarak başarıyla entegre edildi.

Milli ortaklık ve entegrasyon

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen KIZILELMA platformuna, ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN EOTS’in entegrasyonu planlandığı şekilde tamamlandı. Bu entegrasyon, uçağın düşük radar izi kabiliyetini korurken gelişmiş hedefleme yeteneği sunuyor.

Uçuş testlerinde doğrulanan performans

Geçtiğimiz hafta içinde Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde icra edilen iki ayrı uçuş testinde sistem üstün performans gösterdi. Testlerde farklı irtifa ve hız rejimlerinde stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması doğrulandı. Ayrıca sistemin KIZILELMA’nın entegre görev bilgisayarı ile kesintisiz veri alışverişi sağladığı ve zorlu çevresel şartlarda dahi performansını koruduğu tespit edildi.

Dünyada bir ilk: gömülü EOTS

Bu uygulama, gömülü EOTS teknolojisinin bir insansız savaş uçağında dünyada ilk kez kullanılması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlarda hedefleme sistemleri genellikle harici pod olarak taşınırken, KIZILELMA’da sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük görünürlük stratejisi için kritik bir avantaj sağlıyor.

5. nesil kabiliyetleri insansız platforma taşıma

Gövde içi elektro-optik hedefleme yeteneği, daha önce yalnızca insanlı 5. nesil uçaklarda, örneğin F-35 gibi platformlarda bulunuyordu. KIZILELMA’ya bu teknolojinin entegre edilmesiyle Türkiye, bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri konumuna geldi.

Yapay zekâ destekli yeni nesil yetenekler

TOYGUN, insansız muharip konseptine özel optimizasyonlar içeriyor. Sistem, 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan geniş spektrumlu tarama yetenekleri, yüksek çözünürlüklü IR görüntüleme ile uzun menzilden hedef tespiti ve yapay zekâ destekli hedef takibi ile otomatik hedef sınıflandırma fonksiyonlarına sahip. Bu yetenekler KIZILELMA’nın otonom operasyon kapasitesini güçlendiriyor.

Operasyonel avantaj ve taarruz kabiliyeti

Entegrasyon sayesinde Bayraktar KIZILELMA, düşük görünürlük avantajını koruyarak derinliklere sızma, hedef tespiti ve lazer ile işaretleme görevlerini radara yakalanmadan gerçekleştirebilecek. Sistem, milli mühimmatlarla entegre operasyonlar yürüterek hedefleri etkili şekilde imha edebilme kapasitesine sahip.

Sonuç: TOYGUN EOTS’in KIZILELMA’ya gömülü entegrasyonu, Türkiye’nin insansız muharip yeteneklerinde önemli bir sıçrama anlamına geliyor ve platformu havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyet olarak öne çıkar.

