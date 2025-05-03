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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Kuş Halkalama Çalışmaları Devam Ediyor

Kızılırmak Deltası'nda 2025 yılı itibarıyla 1200 kuş halkalandı. OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi projeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:08
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Kuş Halkalama Çalışmaları Devam Ediyor

Kızılırmak Deltası'nda heyecan verici kuş halkalama çalışmaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2025 yılı bahar döneminde kuş halkalama çalışmalarına devam ediyor.

Mart ayında başlayan bu çalışmalarla, toplam 1200 kuşa halka takıldığı öğrenildi. Kuşların göç yıllarının izlenmesi amacıyla gerçekleştirilen halkalama, ağlara takılan ötücü kuşlar üzerinde tek tek uygulanıyor.

Halkalama Çalışmalarının Amacı

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi'nde görevli lisanslı halkalamacı Deniz Oğuz, kuş halkalama çalışmalarının yılda toplam 6 ay sürdüğünü ve bu süre zarfında ilkbaharda ve sonbaharda üçer ay boyunca sürdürüldüğünü belirtti.

Oğuz, halkalamanın başlıca amacının kuşların göç yolları hakkında bilgi edinmek olduğunu ve bu çalışmalar sayesinde kuşların göç yollarını, popülasyonlarını, yaş ve cinsiyete bağlı göç farklılıklarını araştırma imkanı bulduklarını ifade etti.

Bu yıl bahar aylarında başlayan halkalama çalışmalarında 1200 kuşa halka takıldığı belirtilirken, çalışmaların devam etmesi bekleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2025 yılında 1200 kuş halkalaması gerçekleştirdi. Merkezde ağlara takılan ötücü kuşlar, göç yıllarının izlenmesi için tek tek halkalanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2025 yılında 1200 kuş halkalaması gerçekleştirdi. Merkezde ağlara takılan ötücü kuşlar, göç yıllarının izlenmesi için tek tek halkalanıyor.

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