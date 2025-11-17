Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sonbaharda Altın Sarıya Büründü

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbaharda altın sarısına büründü. Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilir turizmi desteklemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:44
Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbaharın gelmesiyle altın sarısı tonlara büründü. Göçmen kuşların hareketliliği ve doğanın sıcak renkleri, deltayı ziyaret edenleri büyülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden deltaya 'özel önem'

Samsun Büyükşehir Belediyesi, deltaya her yönüyle özel önem veriyor. Ekolojik dengeyi korumak ve ziyaretçilere güvenli bir gezi deneyimi sunmak amacıyla bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca deltada bulunan tesislerde ziyaretçilere keyifli bir mola imkânı sağlanıyor.

Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, Bungalov Evler ve Restoran gibi tesisler kahvaltı başta olmak üzere zengin bir menü sunuyor. Gezi otobüsleri, mini elektrikli araç gezileri ve bisiklet turlarıyla misafirler deltayı her yönüyle keşfedebiliyor.

Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği

Sonbaharda sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen delta, göçmen kuşların oluşturduğu görsel şöleniyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kuş Cenneti, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Halit Doğan ise konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Sadece Samsun’un değil Türkiye’nin en önemli miraslarından biri olan Kuş Cenneti, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyum olmaz güzellikler sunuyor bize. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmde şehrimizin ve ülkemizin marka değeri olabilecek eşsiz doğa cennetini korumak ve turizmden aldığı payı artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile de herkesi Kuş Cenneti’ni yerinde görmeye, sonbaharın güzelliğini Samsun’da yaşamaya davet ediyorum"

