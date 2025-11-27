Kızıltepe’de Kuyumcular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı’nda kuyumcular arasındaki kavgada bıçaklanan Ulaş Delener yaşamını yitirdi; polis havaya uyarı ateşi açtı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:26
Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda iki kuyumcu esnafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Yaralılar ve Hayatını Kaybeden

Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25), Abdurrahman A. (51) ve Ulaş Delener sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ulaş Delener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

