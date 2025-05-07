KKKA Virüsü Bulaştıran Kenelere Karşı Uzmanlardan Uyarı

Havaların Isınmasıyla Kenelere Dikkat!

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin mayıs ve ağustos arasında daha aktif olduğunu belirtti.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında kenelerin yumurtalarından çıkarak doğaya yayıldığını ve vakaların da görülmeye başlandığını ifade etti.

Riskli Bölgeler ve Önlemler

Kelkit Vadisi'nde yer alan Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan ve Yozgat gibi illerin KKKA hastalığını bulaştıran kene popülasyonu açısından riskli olduğunu söyleyen Çetin, sıcaklıkların artmasıyla doğada bol miktarda kene görüleceğini aktardı.

Risk grubunda olan çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanların oldukça dikkatli olmalarını öneren Çetin, araziye çıkan kişilerin evlerine döndüklerinde vücutlarına kene kontrolü yapmalarını tavsiye etti.

Çetin, insanların topluca bulunduğu piknik ve mesire alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarının önemine de dikkat çekti.

Artan Vaka Sayıları

Sivas ve çevresinde nisan ayının ortalarından itibaren KKKA vakalarının görülmeye başladığını vurgulayan Çetin, bu aylarda hastanelerde tedavi gören KKKA hastalarının bulunduğunu belirtti. "Mayıs ve ağustos arasında hastanelere gelen vaka sayılarında ve açık alanlardaki kene popülasyonunda ciddi artış oluyor. Temmuz ve ağustos en yüksek vaka sayısının görüldüğü aylardır." diye konuştu.

Aşı Çalışmaları Sürüyor

Aşı çalışmalarına da değinen Çetin, "Aşı çalışmaları yaklaşık 7-8 yıldır devam ediyor. Daha önceki iki aşı etkinlik açısından yetersiz kaldı. Şu anda daha yüksek etkinlikte KKKA aşısı geliştirme çalışmaları birkaç merkezde sürmektedir." dedi.

Çetin, aşı ve ilaç çalışmalarının olumlu sonuçları ile KKKA korkusunun sona ereceğini belirtti ve ülkemizden değerli bilim insanlarının uluslararası konsorsiyumlarda yer aldığını vurguladı. Aşının bu hastalığa karşı ciddi bir önlem olacağını ifade etti.

Ayrıca, KKKA'ya karşı geliştirilecek ilaç çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, çalışmaların belirli bir noktaya geldiğinde aşıyla birlikte KKKA'ya yakalanma riskinin en aza indirilmiş olacağına dikkat çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin mayıs ve ağustos arasında daha aktif olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.