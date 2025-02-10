KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan DiCarlo'ya Açıklama: Adil Anlaşmalar Şart

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yu kabul etti. Görüşme, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesine dair gelecek ay planlanan geniş kapsamlı toplantı ele alındı. Türkiye, KKTC, Yunanistan, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerinin katılacağı bu toplantının detayları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Tatar, "Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkı asli unsurdur ve özden gelen egemenlik hakkı vardır," diyerek görüşlerini dile getirdi.

Tatar, 17-18 Mart tarihinde Cenevre’de düzenlenecek geniş katılımlı toplantıya onay verdiklerini ifade ederken, "Hayatımızı zora sokacak bir anlaşmayı asla kabul etmiyoruz. Adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine ve Ada'da 60 yıldır yaşananlara önem verilmesi gerekmektedir," dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, ambargoların kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "BM artık bu konuda adım atmalıdır. KKTC'ye yönelik direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret konularında bir açılım şarttır," açıklamasını yaptı.

DiCarlo ise, görüşmenin yapıcı geçtiğine dikkat çekerek, ele alınacak konuları tartıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini belirten DiCarlo, "Ada'ya ikinci ziyaretim. Burada olmaktan çok memnunum," dedi.

Hatırlatmak gerekirse, DiCarlo, Kıbrıs meselesi ile ilgili geniş katılımlı toplantı öncesinde KKTC, GKRY, Yunanistan ve Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunacağını açıklamıştı.