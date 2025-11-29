Kocaeli 3. Evlilik Fuarı Kapılarını Açtı — Düğün Trendleri ve Defileler

Kocaeli 3. Evlilik Fuarı Kapılarını Açtı

Kocaeli 3. Evlilik Fuarı, evlilik hazırlığındaki gençleri buluşturmak üzere Kocaeli Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açılış ve katılımcılar

Fuarın açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Düğün Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma Geliştirme Derneği Başkanı Erkan Gönenç ile organizasyon şirketleri katıldı.

Belediye yetkilisinin mesajı

Berna Abiş fuara katkı sunanlara teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı: Bu fuar evlilik hazırlığı yapan genç kardeşlerimize bir rehber olmanın yanı sıra kentimizin; ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanına ciddi anlamda katkılar sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak aile yapısını desteklediğimiz için genç kardeşlerimize evlilik sürecinde destek veriyoruz. Aile, toplumumuzun en güçlü yapısıdır. Genç kardeşlerim bu fuarı güzel şekilde değerlendirmelidir.

Program ve fuar deneyimi

Kocaeli 3. Evlilik Fuarı, düğün organizasyonlarındaki yenilikleri, trendleri ve sektördeki gelişmeleri takip etme fırsatı sunuyor. Organizasyon firmalarından gelinlik tasarımcılarına, fotoğrafçılardan dekorasyon şirketlerine kadar pek çok sektör temsilcisi fuarda yer alıyor.

Etkinlikte iş birlikleri güçlenirken evlilik hazırlığı yapan çiftlere eşsiz deneyimler yaşatılacak. Bugün saat 15.00’te Dr. Ferhat Aslan, pazar günü saat 15.00’te Beyhan Budak söyleşileri gerçekleştirilecek. Ayrıca bugün 12.00-14.00 ve pazar günü 12.00-15.00 saatleri arasında defile gösterileri yapılacak.

