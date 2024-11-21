Kocaeli Çayırova'da Yangın: 2 İş Yeri Zarar Gördü

Kocaeli Çayırova'da Yangın Alarmı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen yangın, 2 iş yerinde ciddi hasara yol açtı. Yangın, Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir hurda deposunda, belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Kısa Sürede Büyüyen Alevler

Yeterince müdahale edilmediği takdirde hızlıca büyüyen yangın, bitişik dükkâna da sıçrayarak durumu kritik hale getirdi. Olayın hemen ardından, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Mücadelesi

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda her iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangın, 2 iş yerinde hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangın, 2 iş yerinde hasara neden oldu.