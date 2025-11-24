Kocaeli D-100'de Bariyerlere Çarpan Otomobil Parçalandı: Sürücü Yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Kocaeli D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir bariyerlere çarparak paramparça oldu. Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nun Şirinyalı mevkii İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi.

Olayda plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç büyük hasar gördü.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

