Kocaeli'de 11 Yıldır Aranan Hükümlü Düzce'de Yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.G'yi (56), Düzce'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:31
Operasyon ve Suçlamalar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.G'yi (56) yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, söz konusu kişinin "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Arama çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda E.G, Düzce'de yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilecek.

