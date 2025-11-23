Kocaeli'de 28 Gram Bonzaiyle Yakalanan G.A. Tutuklandı
Derince'deki yunus timleri şüpheliyi durdurarak ele geçirdi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Derince ilçesindeki denetim sırasında şüphe üzerine G.A. isimli şahsı durdurdu.
Yapılan üst aramasında 28 gram bonzai ele geçirilen G.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen G.A.'nın yakalanma sürecini, olay yerindeki denetimi gerçekleştiren Motosikletli Polis (Yunus) Timleri sağladı.
KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ŞAHSIN ÜZERİNDE 28 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.