Kocaeli'de 28 Gram Bonzaiyle Yakalanan G.A. Tutuklandı

Kocaeli'de 22 Kasım'da Derince'de durdurulan G.A.'nın üstünde 28 gram bonzai bulundu; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:29
Derince'deki yunus timleri şüpheliyi durdurarak ele geçirdi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Derince ilçesindeki denetim sırasında şüphe üzerine G.A. isimli şahsı durdurdu.

Yapılan üst aramasında 28 gram bonzai ele geçirilen G.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen G.A.'nın yakalanma sürecini, olay yerindeki denetimi gerçekleştiren Motosikletli Polis (Yunus) Timleri sağladı.

