Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması Yapıldı

Kocaeli'de Bayram Coşkusu

Kocaeli'de, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Önemli Açıklamalar

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Kent Bayramlaşması'nın 2005'te sivil toplum örgütleriyle başlatıldığını belirtti. Karaloğlu, bu etkinliğin kesintisiz sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, "Ben bütün Kocaelili hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. İnşallah bayram, başta Gazze ve Filistin olmak üzere zulüm altında bulunan tüm Müslümanların ve insanlığın kurtuluşuna vesile olsun," dedi.

Terörle Mücadele Konusunda Güçlü Mesajlar

Karaloğlu, bir gazetecinin terörle mücadele çalışmalarına ilişkin sorusuna "Terörsüz Türkiye dönemine girdik," şeklinde yanıt verdi.

Protokol ve Katılımcılar

Bayramlaşma töreninde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de konuşmalar yaptı. Protokol konuşmalarının ardından, Karaloğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla bayramlaştı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, siyasetçiler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.