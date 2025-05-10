Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret Patladı: 67.000 TL'lik Rekor

Kocaeli'deki Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi, çalışanlarına yaptığı hızla gündem haline gelen zamlarla dikkat çekiyor. Kamu ve özel sektördeki Toplu İş Sözleşmeleri devam ederken, yapılan anlaşmalar sık sık kamuoyunu şaşırtıyor.

Greve Hazırlanan İşçiler İçin Kritik Dönemeç

Özka Lastik fabrikasında yaklaşık 800 Lastik-İş Sendikası üyesi işçi, haklarını aramak üzere 29 Nisan 2025 tarihinde greve çıkma kararı almıştı. Fabrikada adeta bir 'grev alarmı' verilmişti.

Resmi Zam Açıklaması Geldi

Yapılan resmi açıklamada, Özka Lastik'te çalışan en düşük işçi maaşının 67 bin TL'ye yükseldiği duyuruldu. Ayrıca ortalama işçi maaşının 70 bin TL civarında olduğu ifade edildi. Temel maaşlarda olduğu kadar sosyal yardımlarda da önemli artışlar yaşandı; sosyal yardımlar %72 ile %127 arasında değişen oranlarla artırıldı. Sendikalı bir işçinin toplam ortalama aylık geliri ise bu artışlarla birlikte yaklaşık 87 bin TL'ye ulaştı.

İşçi Tepkileri ve Sendika Açıklaması

Ancak, yapılan maaş zammının işçilerin haberi olmadan imzalandığı öne sürülmesi, büyük tepkilere neden oldu. İşçilerden gelen yoğun tepkiler üzerine Lastik-İş Sendikası beklenen açıklamayı yaptı. Sendika, yazılı açıklamasında işçilerin iddialarını reddetti ve toplu iş sözleşmesinin, sendikanın yetkili organlarının ve işçi temsilcilerinin ortak kararı ile imzalandığını belirtti.