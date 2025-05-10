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Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Kandıra Belediyesi işçilerine bayram ikramiyesi olarak 14.636 TL ödenecek. Ayrıca maaşlara da yüzde 55 zam yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 09:52
Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli’nden gelen son gelişmeler, hem maaş hem de sosyal haklar açısından işçilerin yüzünü güldürüyor. Bayram ikramiyeleriyle ilgili merakla beklenen yeni düzenlemeler, Kandıra Belediyesi ile yetkili sendika Hizmet-İş arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonucu netlik kazandı.

Kandıra Belediyesi'nde Maaş Zamları

Kandıra Belediyesi'nde çalışan 248 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, gerçekleştiren imza töreniyle resmen yürürlüğe girdi. Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı tarafından imzalanan anlaşma, işçilerin büyük bir sevinçle karşıladığı bir gelişme oldu.

%55 Maaş Zammı Uygulanacak

Yapılan anlaşmaya göre, işçilerin maaşlarına ilk altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay içinse yüzde 25 oranında zam yapılacak. Bu zammın toplamda %55 olarak uygulanacağı belirtildi.

Enflasyon Zamları Güvence Altında

İşçilerin maaşlarına, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı artı 1 puan zammı yapılacak. Bu madde, işçilerin maaşlarının enflasyon karşısında erimesini önleyecek.

Bayram İkramiyesinde Cazip Artış

Ramazan Bayramı için net 8.782,11 TL brüt bayram harçlığı ödenecek. Kurban Bayramı için belirlenen brüt miktar ise tam 14.636,86 TL olarak açıklandı.

1 Mayıs’ta Ek İkramiye!

Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta işçilere iki yevmiye tutarında ek ikramiye ödenecek. Ayrıca, 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere, en az 10 gün ücretli izne çıkan işçilere yıllık bir kez 3.200 TL brüt izin harçlığı ödenecek.

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