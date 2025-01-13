Kocaeli'de DEAŞ Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şahıs gözaltına alındı. Bu operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar sonucunda, örgüt üyeleri olduğu öne sürülen zanlılar yakalandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, operasyon, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin, T.S. isimli zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.