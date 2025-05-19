Kocaeli'de Dereye Giren 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Kocaeli'de Trajik Olay: Çocuk Boğuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan bu üzücü olayda, 16 yaşındaki Arda Gürkan, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanına geldi. Genç çocuk, dereye girdikten kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Arda'nın gözden kaybolması üzerine, ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi ve yardım talep etti. İhbarın ardından, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Arda Gürkan'ın derede bulunduğu ve ne yazık ki yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu trajik olay, çevredekileri derinden sarstı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.