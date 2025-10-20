Kocaeli'de "Göz Kulak" Saha Ekibi Göreve Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Göz Kulak' saha ekibi, 12 ilçede mahalleleri denetleyip sorunları anında ilgili birimlere iletecek. Ekip; araç, personel ve yeni ekipmanlarla donatıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 22:11
Kocaeli'de "Göz Kulak" Saha Ekibi Göreve Başladı

Kocaeli'de "Göz Kulak" Saha Ekibi Göreve Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlı çözüm üretmek amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni saha ekibini hayata geçirdi. Tanıtım programı Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Yapılanma ve görev

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programda, birimin Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın A Takımı Acil Bakım Onarım Hizmetleri bünyesinde kurulduğunu ve 12 ilçede aktif görev yapacağını belirtti. Ekipler kentteki tüm mahalleleri düzenli denetleyerek tespit edilen sorunları ilgili müdürlüklere iletecek.

Büyükakın ayrıca, "Şu anda sahada görev yapan 10 acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor." sözlerini aktardı.

Personel, araç ve ekipman

Başkan Büyükakın, mevcut durumu şu rakamlarla özetledi: sahadaki araç sayısı 288, personel sayısı 512. Zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet veren 239 ilave araç ve iş makinesi ile destek sağlanıyor. Ayrıca 43 yeni aracın alım süreci devam ediyor.

Yeni dönemde hizmete giren ekipmanlar arasında 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu bulunuyor. Kırsal bölgelere hızla müdahale edebilmek amacıyla bu ekipmanlar sahada aktif görev yapacak.

Büyükakın, çevreci çözümlere vurgu yaparak, elektrikli araçlara sahip Göz Kulak ekibinin şehrin her noktasında devriye yapacağını söyledi ve 12 yeni elektrikli aracın hizmete başladığını belirtti.

Saha çalışması ve iş birliği

Göz Kulak ekibi, alanında uzman personelden oluşacak ve üniformalı olarak halkın arasında görev yapacak. Ekipler muhtarlarla iş birliği içinde çalışarak tespit ettikleri sorunları hızla ilgili birimlere bildirip sürecin takibini sağlayacak.

Tanıtım programı

Tanıtım programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve muhtarlar katıldı. Programda yeni ekibe tahsis edilen araçlar ve ekipmanlar da sergilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme ulaştırmak amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni bir saha ekibi oluşturdu. Göz Kulak ekibinin tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi’nde, tören düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme...

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da 'Kim Var?' Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları ile Lise Öğrencileri
2
İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
4
Bursa'da 80 Yıl Hapis Cezalı Firari Ormanlık Alanda Yakalandı
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
Antalya'da Otomobil Kazasında Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da