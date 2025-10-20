Kocaeli'de "Göz Kulak" Saha Ekibi Göreve Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlı çözüm üretmek amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni saha ekibini hayata geçirdi. Tanıtım programı Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Yapılanma ve görev

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programda, birimin Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın A Takımı Acil Bakım Onarım Hizmetleri bünyesinde kurulduğunu ve 12 ilçede aktif görev yapacağını belirtti. Ekipler kentteki tüm mahalleleri düzenli denetleyerek tespit edilen sorunları ilgili müdürlüklere iletecek.

Büyükakın ayrıca, "Şu anda sahada görev yapan 10 acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor." sözlerini aktardı.

Personel, araç ve ekipman

Başkan Büyükakın, mevcut durumu şu rakamlarla özetledi: sahadaki araç sayısı 288, personel sayısı 512. Zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet veren 239 ilave araç ve iş makinesi ile destek sağlanıyor. Ayrıca 43 yeni aracın alım süreci devam ediyor.

Yeni dönemde hizmete giren ekipmanlar arasında 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu bulunuyor. Kırsal bölgelere hızla müdahale edebilmek amacıyla bu ekipmanlar sahada aktif görev yapacak.

Büyükakın, çevreci çözümlere vurgu yaparak, elektrikli araçlara sahip Göz Kulak ekibinin şehrin her noktasında devriye yapacağını söyledi ve 12 yeni elektrikli aracın hizmete başladığını belirtti.

Saha çalışması ve iş birliği

Göz Kulak ekibi, alanında uzman personelden oluşacak ve üniformalı olarak halkın arasında görev yapacak. Ekipler muhtarlarla iş birliği içinde çalışarak tespit ettikleri sorunları hızla ilgili birimlere bildirip sürecin takibini sağlayacak.

Tanıtım programı

Tanıtım programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve muhtarlar katıldı. Programda yeni ekibe tahsis edilen araçlar ve ekipmanlar da sergilendi.

