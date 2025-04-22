Kocaeli'de Huzurevi Sakinlerinden Anlamlı Ziyaret

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi'nden sakinler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Karapınar İlkokulu ve Anaokulu'nu ziyaret etti. Bu anlamlı buluşma, huzurevi sakinleri ve çocuklar arasında sıcak bir dostluk köprüsü kurdu.

Hediyelerle Neşe Doldu

Huzurevi sakinleri, çocukların bayramlarını kutlayarak onlara kendi elleriyle hazırladıkları kurabiye, toka, papyon, atkı, bere ve Türk bayrakları hediye etti. Bu ziyaretin, farklı nesiller arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurgulayan huzurevi Müdürü Gülin Yazıcıoğlu, "Nesillerin buluşmasını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerin Yaşlılarla Paylaşımı

Karapınar İlkokulu Müdürü Gökhan Destan ise, öğrencilerin huzurevi sakinleriyle vakit geçirerek hayat tecrübelerinden dersler alma fırsatı bulduğunu ifade etti. Destan, "Bu tür etkinliklerin, çocukların vicdani ve ahlaki gelişimlerine büyük katkı sağladığına inanıyorum." diye konuştu.

Huzurevi Sakinlerinden Duygulu Yorumlar

83 yaşındaki Gülçin Çevriye Özkartal, çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, 85 yaşındaki Yeter Kaan, “Çocukları görmek çok güzel. Onların mutluluğunu burada paylaşmayı seviyorum," dedi. 80 yaşındaki Tekin Ünsal ise, "Çocuklarımızı görmek, gülümsemelerini yaşamak bizlere büyük bir sevinç getiriyor. Geleceğimiz onlardır, onlara iyi bakmalıyız," diyerek hislerini dile getirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde huzurevi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve anaokulu ziyaretinde çocuklarla bir araya geldi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde huzurevi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve anaokulu ziyaretinde çocuklarla bir araya geldi.