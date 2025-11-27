Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İki Teker Bir Rüya adlı tiyatro oyunu ile çocuklara bisiklet kullanımı, güvenli sürüş kuralları ve çevre dostu ulaşım bilincini aşılamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği destekli eğitim

Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında hazırlanan oyun gösterimlerine başladı. Oyun, bisiklet kullanımı, koruyucu ekipman kullanımı ve sürdürülebilir ulaşımın önemini eğlenceli ve interaktif bir dille anlatıyor.

İlk gösterim ve içerik

Oyunun ilk gösterimi öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Renkli karakterler eşliğinde bisiklet yolları, koruyucu ekipman kullanımı, yaya ve araç ilişkisi ile toplu taşımanın avantajları çocuklara aktarıldı. İnteraktif sahneler sayesinde çocuklar sahneye katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Gelecek program

Büyükşehir Belediyesi, oyunun 2025-2026 eğitim öğretim yılının güz döneminde farklı kültür merkezleri ve salonlarda sahnelenmeye devam edeceğini bildirdi. Proje ile Kartepe, Başiskele, İzmit ve Çayırova ilçelerinden yaklaşık 4 bin çocuk'a ulaşılması planlanıyor. Erken yaşta güvenli ulaşım kültürü kazandırılması amaçlanıyor.

