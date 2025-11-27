Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir'in 'İki Teker Bir Rüya' oyunu, SKUP destekli interaktif gösterilerle bisiklet ve güvenli ulaşım bilincini yaklaşık 4 bin çocuğa taşıyacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:03
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi

Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İki Teker Bir Rüya adlı tiyatro oyunu ile çocuklara bisiklet kullanımı, güvenli sürüş kuralları ve çevre dostu ulaşım bilincini aşılamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği destekli eğitim

Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında hazırlanan oyun gösterimlerine başladı. Oyun, bisiklet kullanımı, koruyucu ekipman kullanımı ve sürdürülebilir ulaşımın önemini eğlenceli ve interaktif bir dille anlatıyor.

İlk gösterim ve içerik

Oyunun ilk gösterimi öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Renkli karakterler eşliğinde bisiklet yolları, koruyucu ekipman kullanımı, yaya ve araç ilişkisi ile toplu taşımanın avantajları çocuklara aktarıldı. İnteraktif sahneler sayesinde çocuklar sahneye katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Gelecek program

Büyükşehir Belediyesi, oyunun 2025-2026 eğitim öğretim yılının güz döneminde farklı kültür merkezleri ve salonlarda sahnelenmeye devam edeceğini bildirdi. Proje ile Kartepe, Başiskele, İzmit ve Çayırova ilçelerinden yaklaşık 4 bin çocuk'a ulaşılması planlanıyor. Erken yaşta güvenli ulaşım kültürü kazandırılması amaçlanıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "İKİ TEKER BİR RÜYA" ADLI TİYATRO OYUNUYLA ÇOCUKLARA BİSİKLET...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "İKİ TEKER BİR RÜYA" ADLI TİYATRO OYUNUYLA ÇOCUKLARA BİSİKLET KULLANIMI İLE GÜVENLİ VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM BİLİNCİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "İKİ TEKER BİR RÜYA" ADLI TİYATRO OYUNUYLA ÇOCUKLARA BİSİKLET...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı